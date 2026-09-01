Las Leonas hicieron historia y dejaron en evidencia la falta de apoyo al deporte

Las Leonas volvieron a hacer historia al consagrarse campeonas del mundo por tercera vez, pero la celebración también dejó un fuerte reclamo por las condiciones en las que los deportistas argentinos deben entrenar y competir. Apenas regresó al país, la capitana María José Granatto pidió una mayor inversión estatal en el deporte y otras jugadoras también expusieron situaciones que tienen que atravesar como deportistas de alto rendimiento.

“Necesitamos mucho más inversión en el deporte. El deporte es inclusión, es derecho, es igualdad. Si esto lo hicimos con lo que tenemos, imaginate con más apoyo”, sostuvo Granatto tras la consagración ante Países Bajos. Las integrantes del plantel denunciaron públicamente que tuvieron que recurrir a la venta de rifas para costear los viajes hacia las competencias internacionales ante la falta de financiamiento del Gobierno.

El reclamo aparece en un contexto de reducción de recursos destinados al deporte de alto rendimiento. Para 2026, el Presupuesto contempla una disminución interanual del 15% en la cantidad de becas destinadas a deportistas e instructores. La proyección es de 978 beneficios, frente a las 1.189 becas registradas en 2024, año de los Juegos Olímpicos de París.

Otros análisis sobre las partidas destinadas al sector advierten además una caída real del presupuesto deportivo respecto de 2023, con impacto sobre programas de alto rendimiento, clubes e infraestructura.

Las dificultades también alcanzan directamente a quienes deben competir en el exterior. Integrantes del seleccionado denunciaron que, en algunos casos, tuvieron que vender rifas para afrontar viajes y participar de torneos internacionales, ante la falta de recursos suficientes.

El problema adquiere mayor dimensión porque sostener una carrera de alto rendimiento requiere entrenamiento permanente, preparación física, equipamiento, alimentación, atención médica y participación en competencias internacionales. Cuando esos recursos no alcanzan, buena parte del costo termina recayendo sobre los propios deportistas.

También existen cuestionamientos por el estado del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD). Deportistas y referentes vienen advirtiendo sobre problemas de mantenimiento e infraestructura en uno de los principales espacios destinados a la preparación de atletas argentinos.

El reclamo de Las Leonas llegó, después de uno de los mayores éxitos recientes del deporte nacional. Tras derrotar a Países Bajos, conquistaron su tercer título mundial, mientras volvieron a instalarse entre las principales potencias del hockey internacional.

La frase de la capitana terminó sintetizando el contraste entre el resultado deportivo y las condiciones de preparación: “Si esto lo hicimos con lo que tenemos, imaginate con más apoyo”.