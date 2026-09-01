Milei pidió el regreso de la Fórmula 1: “Queremos ver a Colapinto en Argentina”

El presidente Javier Milei volvió a impulsar el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina y aseguró que el país está preparado para recibir nuevamente a la máxima categoría del automovilismo mundial. “Queremos ver a Colapinto en el país”, afirmó durante la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), en Buenos Aires.

La intención oficial coincide con el proyecto de renovación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que busca adecuar el histórico circuito porteño para competencias internacionales. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de que Argentina vaya a incorporarse al calendario de la Fórmula 1.

La presencia de Franco Colapinto en la categoría volvió a potenciar las expectativas de recuperar el Gran Premio argentino. El país no recibe una carrera de Fórmula 1 desde 1998, cuando el circuito de Buenos Aires fue sede por última vez.