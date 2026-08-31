Abusos sexuales: el delito más frecuente en el fuero penal juvenil de Salta

En medio de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, la fiscal penal juvenil Mercedes de la Cuesta advirtió que los abusos sexuales son el delito más frecuente entre las causas que llegan al fuero especializado en Salta.

Según explicó en Pelo y Barba, habitualmente reciben entre 800 y 900 denuncias por año. “Lamentablemente, el delito más frecuente son los abusos sexuales”, sostuvo al describir la realidad que atraviesa el sistema penal juvenil provincial.

De la Cuesta señaló además que la respuesta penal para un adolescente es distinta de la que corresponde a una persona adulta. El régimen juvenil contempla la edad, las circunstancias particulares del joven y una escala de penas reducida. En los casos de abuso sexual, la sanción depende de la gravedad y las características del hecho investigado.

El dato adquiere mayor relevancia ante la entrada en vigencia, desde el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que incorporará a adolescentes de 14 y 15 años al sistema de responsabilidad penal.

Salta ya cuenta con fiscalías y dispositivos especializados, por lo que la principal modificación será sumar esa nueva franja etaria. La normativa mantiene un tratamiento diferenciado respecto de los adultos y contempla desde medidas socioeducativas hasta la privación de la libertad en los hechos más graves.

En medio del debate nacional de la baja de la edad de imputabilidad, en Salta advierten que una parte importante de las causas que tramitan diariamente está vinculada a delitos contra la integridad sexual.