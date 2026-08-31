Rallé cuestionó a Nación por el deterioro social y defendió el rumbo de Salta

En ‘Hablemos de política’ – por Aries - el presidente del bloque oficialista ‘Todos por Salta’ y diputado por General Güemes, Germán Rallé, manifestó su preocupación por el escenario social que atraviesa el país y cuestionó al Gobierno nacional por la falta de respuestas ante el crecimiento de la pobreza, el desempleo y la ausencia de oportunidades laborales.

“Lamentablemente, el Gobierno nacional impuso un tratamiento sobre las urgencias sociales muy distinto a lo que estábamos acostumbrados”, sostuvo el legislador, quien aseguró que desde el oficialismo provincial observan con preocupación las dificultades que atraviesan las familias en su vida cotidiana.

Rallé señaló que desde la Legislatura plantearon al gobernador Gustavo Sáenz la necesidad de analizar si la obra pública debía continuar como principal prioridad de la gestión o si también era necesario incorporar una respuesta inmediata a las problemáticas sociales.

Según explicó, el mandatario tomó nota del planteo y comenzó a trabajar en esa dirección. “Es un hombre que conoce la calle, que comparte con la gente”, afirmó Rallé, al destacar que la administración provincial mantiene la obra pública como una de sus prioridades, pero también busca atender las demandas que surgen de las comunidades.

En paralelo, el diputado defendió la situación financiera de la provincia y puso el foco en la evolución de la deuda durante la gestión de Sáenz. “Cuando asumió el gobernador, la provincia debía 500 millones de dólares; hoy se debe la mitad”, afirmó.

Rallé sostuvo que el Gobierno de Salta mantiene una postura de diálogo con la Nación, pero cuestionó que esa disposición no tenga una respuesta equivalente desde la administración central. “Vemos que Nación no toma nota de las necesidades de la provincia y se compromete poco con el día a día”, señaló.

En ese marco, remarcó que Salta no dejó de atender los reclamos de las comunidades ni las necesidades planteadas por los intendentes, y valoró el esfuerzo del gobernador para mantener una relación institucional con la Casa Rosada pese a las diferencias.

El legislador también puso el acento en el potencial minero de Salta y consideró que ese desarrollo debería colocar a la provincia bajo una mayor atención del Gobierno nacional. Para Rallé, el crecimiento de la actividad requiere inversiones en infraestructura, particularmente en rutas y en el sistema ferroviario.

“El Gobierno nacional no entiende que debe invertir en rutas e infraestructura ferroviaria, indudablemente el gobernador va marcando la agenda”, afirmó.

En tanto, Rallé consideró que la provincia debe sostener una estrategia prudente frente al poder de la administración nacional. “El Gobierno nacional tiene el látigo y la billetera”, resumió, en referencia a la capacidad de decisión y al manejo de los recursos que concentra Nación.

Finalmente, defendió la actitud de Sáenz de mantener el diálogo y evitar una confrontación que pueda terminar perjudicando los intereses de Salta. “La virtud del gobernador es convivir con eso. Muchos ya hubiésemos perdido la paciencia”, sostuvo, y cerró: “Querer hacerse el loco ante un loco es difícil, hay que manejarse con prudencia”.