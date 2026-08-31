Messi anunció su retiro de la Selección Argentina:“Voy a ser uno más de ustedes alentando desde afuera”

Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la Selección Argentina. A los 39 años y después de disputar su último Mundial, el capitán eligió una carta escrita de puño y letra para comunicar una decisión que marca el cierre de una era para el fútbol argentino.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensando mucho, quiero contarles a todos que he decidido retirarme de la Selección”, expresa Messi al comienzo del mensaje. La despedida llega después del Mundial 2026, en el que Argentina alcanzó la final y cayó ante España.

En uno de los pasajes más fuertes, Messi anticipa cómo vivirá a partir de ahora los partidos de la Albiceleste: “Voy a extrañar mucho escuchar el himno adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes alentando y bancando siempre desde afuera, en las buenas y en las malas mucho más”.

El rosarino también agradeció a su familia, entrenadores, compañeros y dirigentes que lo acompañaron durante 20 años con la camiseta argentina, y aseguró que se marcha con recuerdos y momentos inolvidables. La decisión llega semanas después de que, tras la muerte de su padre Jorge, reconociera públicamente que tenía dudas sobre cuánto tiempo más continuaría jugando al fútbol.

Messi cierra así un recorrido iniciado en 2005 y que tuvo su etapa más gloriosa con la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022. Esta vez, la despedida no llegó después de una derrota ni mediante una entrevista: la escribió él mismo, a mano, para anunciar que ya no volverá a vestir la camiseta de la Selección.