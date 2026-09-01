Karina Milei reúne a la Mesa Política y pone en agenda la visita de León XIV

Karina Milei encabezará este martes una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno en Casa Rosada. El encuentro está previsto para las 13 y tendrá como principales ejes la estrategia legislativa y la reforma electoral que impulsa La Libertad Avanza.

Además del tema de la eliminación de las PASO, una de las prioridades del oficialismo. Para avanzar con la iniciativa, el Gobierno deberá profundizar las negociaciones con bloques aliados, gobernadores y sectores dialoguistas de la oposición.

La reunión también servirá para ordenar la agenda parlamentaria después de las últimas votaciones en Diputados y definir cómo sostener los acuerdos necesarios para impulsar las reformas previstas para el segundo semestre.

La Mesa Política, encabezada por Karina Milei, funciona como uno de los principales espacios de coordinación del oficialismo y analiza tanto la relación con aliados como la estrategia frente al Congreso.

Durante el encuentro también podrían abordarse aspectos vinculados con la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El pontífice tiene previsto desarrollar actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

La jornada política comenzó más temprano con una reunión de Gabinete encabezada por Javier Milei. Con la mirada puesta en el Congreso y en el escenario electoral de 2027, el Gobierno busca ordenar su frente interno y avanzar con una reforma electoral que promete convertirse en uno de los principales debates de los próximos meses.