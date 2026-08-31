Milagro 2026: peregrinos de la Puna se preparan para su caminata hacia Capital

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – el coordinador de los peregrinos de la Puna, Pedro Lázaro, brindó detalles sobre la peregrinación que saldrá desde San Antonio de los Cobres hacia la capital salteña con motivo de la celebración del Milagro.

“El 2 de setiembre salen los peregrinos de Antofagasta de la Sierra (Catamarca), el 5 los de Tolar Grande, luego, el domingo sale la peregrinación minera y el 7 es el encuentro de todas las peregrinaciones mineras; el 8 sale Olacapato y el 9 los de Santa Rosa de los Pastos Grandes; el 10 de setiembre se realiza el encuentro de todos a unos 12km de San Antonio de los Cobres”, informó el coordinador, y explicó que en la media noche del 11 de setiembre se celebra una misa y luego parten rumbo a Salta Capital.

Asimismo, Lázaro señaló que unos 2800 peregrinos partirán desde San Antonio de los Cobres, pero ese número se va nutriendo a medida que avanza la caminata porque peregrinos de parajes y localidades se van sumando.

Por otro lado, el coordinador solicitó a quienes se acerquen a la Puna para acompañarlos en su peregrinar que revisen su condición médica.

“Estamos muy expuestos, hay que ser conscientes. Recomendamos también a la gente que venga que traiga ropa de abrigo porque las noches están muy frías”, indicó Lázaro, e hizo un pedido especial de respecto a quienes lleguen ya que se trata de una celebración religiosa.