Milei reúne al Gabinete y Karina acelera la estrategia para eliminar las PASO

El presidente Javier Milei reunirá este martes a las 10 a su Gabinete en Casa Rosada, mientras Karina Milei encabezará un nuevo encuentro de la Mesa Política de La Libertad Avanza. El Gobierno busca ordenar la gestión y definir su estrategia para los próximos debates en el Congreso.

La reunión de ministros será la segunda consecutiva después de varias semanas de menor exposición pública del mandatario. Entre los objetivos estará coordinar la comunicación oficial y reforzar la defensa del programa económico.

En paralelo, Karina Milei concentrará la discusión política y parlamentaria. Una de las prioridades es conseguir respaldo para una reforma política que contempla la eliminación de las PASO, para lo cual el oficialismo necesitará sumar votos de aliados, gobernadores y bloques dialoguistas. La agenda legislativa incluye además proyectos económicos que el Ejecutivo considera centrales, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada Ley de Inocencia Fiscal II.