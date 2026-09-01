Tras la foto con Massa, Kosiner llamó a construir un “gran frente” más allá del peronismo

El dirigente peronista Pablo Kosiner confirmó en Pelo y Barba por Aries que mantiene conversaciones con Sergio Massa para avanzar en la construcción de una alternativa política de cara a 2027.

“Coincidimos en la necesidad de fortalecer el diálogo dentro del Movimiento Nacional Justicialista y con todos los sectores que entienden que la Argentina necesita una alternativa política”, sostuvo el exdiputado nacional y exinterventor del PJ salteño.

Kosiner explicó que el objetivo es “hacer todos los esfuerzos posibles para construir un gran frente político y social” que tenga expresión tanto a nivel nacional como en las provincias. Según planteó, la intención es reunir a dirigentes y espacios que busquen ofrecer una opción distinta al Gobierno de Javier Milei.

El dirigente salteño remarcó además que la reunión con Massa no fue un hecho aislado. “No es la primera vez que yo me reúno con él”, señaló, aunque reconoció que esta vez el encuentro tomó mayor visibilidad por el momento político y por la necesidad de comenzar a ordenar alianzas con vistas al próximo turno electoral.

Kosiner insistió en que la construcción debe ampliarse más allá del PJ. “Hay que dialogar de la misma manera con sectores de otras fuerzas políticas que también puedan formar parte de esta discusión”, afirmó.