Mitre y López: dos formas de contar el pasado y construir la identidad argentina

La discusión sobre quién cuenta la historia, con qué fuentes y qué versión termina instalándose como verdadera no nació con las redes sociales ni con la política contemporánea. Nicolás Gana, columnista de historia de N&N por Aries, recuperó la figura de Vicente Fidel López para mostrar que esa disputa ya atravesaba a la Argentina del siglo XIX.

López, hijo de Vicente López y Planes e integrante de la Generación del 37, se convirtió en uno de los grandes historiadores de su tiempo y protagonizó una fuerte controversia con Bartolomé Mitre. Mientras este último privilegiaba la documentación y la comprobación de los hechos, López daba un peso central a la tradición oral, los testimonios y su propia cercanía con protagonistas de la Revolución. Ante los cuestionamientos por la falta de documentos, su defensa podía resumirse en que muchas de esas historias las había escuchado en su propia casa.

La disputa tiene una resonancia muy actual. En tiempos de redes sociales, videos virales y discusiones políticas sobre “el relato”, vuelve la misma pregunta: ¿alcanza con una historia convincente o hacen falta documentos que la respalden? López, además, tenía una ventaja que hoy también resulta familiar: era más fácil de leer, más narrativo y, por eso, alcanzó una circulación masiva que incluso superó a la de Mitre. Sus manuales fueron utilizados en la escolarización argentina y ayudaron a moldear la manera en que generaciones enteras entendieron el pasado del país.

La columna terminó en otro punto que también conecta con el presente: la historia no solo explica lo que pasó, también ayuda a construir identidad. Mitre y López discutían datos, fuentes y protagonistas, pero detrás de esa pelea había algo más grande: definir quiénes habían sido los argentinos, quiénes eran y qué nación querían construir.