Cada vez cuesta más llegar a fin de mes: aumentan los pedidos por ferias barriales

Desde el municipio advierten que crece la cantidad de vecinos que busca un espacio para vender y generar ingresos ante la crisis.
Salta30/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La crisis económica está empujando a más vecinos a buscar un lugar en las ferias barriales para generar ingresos. Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras de la Municipalidad, aseguró que aumentó tanto la demanda para ingresar a ferias existentes como los pedidos para abrir nuevos espacios.

En Qué Domingo por Aries, Roldán describió situaciones de fuerte vulnerabilidad entre quienes buscan vender. “Hay gente que se ha quedado sin trabajo” y otras personas que necesitan “juntar unos mangos para llegar a fin de mes”, señaló. Incluso advirtió que hay familias que necesitan generar ingresos “para comer”.

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La funcionaria explicó que el municipio trabaja con centros vecinales y clubes para habilitar espacios donde puedan funcionar las ferias con condiciones de orden y seguridad. Según indicó, estas instituciones están cediendo predios ante la creciente necesidad de los vecinos de contar con lugares donde vender.

Un ejemplo es la feria de Limache, que reúne a más de 80 feriantes de la zona sur y recientemente fue trasladada desde una plaza al predio del centro vecinal para contar con mayor espacio y comodidad. Allí funciona todos los domingos desde las 10.

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