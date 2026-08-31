UNICEF: Salta mejoró en educación, pero sigue debajo del promedio nacional en niñez

Salta obtuvo 0,581 puntos en el primer Índice Provincial de Niñez elaborado por UNICEF Argentina, un resultado alrededor de 8% inferior al promedio nacional, que se ubicó en 0,630. El indicador analiza las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes a partir de cuatro dimensiones: condiciones materiales, educación, salud y violencia.

Desde UNICEF aclararon que el índice no debe leerse como un ranking entre provincias, sino como una herramienta para conocer la situación de cada jurisdicción y observar su evolución a lo largo del tiempo. “Nos importa ver la foto, pero también la película”, explicó Alejandra Beccaria, oficial de Monitoreo de UNICEF Argentina.

Entre los datos positivos para Salta aparecen las condiciones materiales y la educación. En esta última dimensión, la provincia registró una mejora superior al promedio nacional y acumuló un crecimiento de más del 15% durante el período analizado.

El panorama es distinto en salud. Aunque Salta mantiene valores cercanos al promedio del país, la dimensión mostró una evolución negativa durante los años estudiados. Dentro de este apartado, la vacunación aparece como una fortaleza, con resultados superiores a la media nacional.

Otro de los puntos bajo análisis es la violencia. UNICEF incorporó dentro de esta dimensión el indicador de embarazo en niñas menores de 15 años, por su vinculación con situaciones de violencia y vulneración de derechos. Beccaria señaló que el dato todavía requiere especial atención, aunque destacó que su evolución muestra una tendencia positiva.

El Índice Provincial de Niñez busca detectar avances, estancamientos y retrocesos para orientar políticas públicas. En el caso de Salta, los datos muestran una mejora sostenida en algunas áreas, pero también brechas que persisten especialmente en salud y violencia, donde se concentran los principales desafíos.