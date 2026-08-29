Qué dice la astrología sobre el eclipse, la deuda y la crisis

Matías Hessling analizó desde la astrología mundana el eclipse y sostuvo que su lectura simbólica pone el foco sobre uno de los problemas económicos actuales de Argentina: el endeudamiento de las familias.

En Vale Todo por Aries, el comunicador y analista social y cultural explicó que, según su interpretación de la carta de Argentina y del eclipse, aparecen elementos relacionados con la economía propia y ajena y con las dificultades que atraviesan los hogares.

“El eclipse viene a mostrar, de alguna manera, lo que tiene que ver con la deuda de la familia”, sostuvo Hessling, quien relacionó esa lectura con los problemas de mora y endeudamiento que afectan a numerosos argentinos.

Sin embargo, aclaró que no plantea al eclipse como la causa de esas dificultades ni como una predicción concreta.

“No es que afecta, sino que lo que hace es, de alguna manera, visibilizar lo que está pasando”, explicó. Para Hessling, la astrología puede utilizarse como una herramienta para pensar escenarios y horizontes futuros.

Más adelante, vinculó esa interpretación con la necesidad de organización colectiva y comunitaria frente a contextos de crisis.