Carrera docente: estabilidad tardía, poco crecimiento y salarios que mejoran con los años

La carrera docente presenta un recorrido marcado por la inestabilidad durante los primeros años, un acceso tardío a la titularidad y escasas alternativas de desarrollo profesional para quienes buscan asumir nuevas responsabilidades sin dejar de enseñar.

Así lo señala un reciente informe de ‘Argentinos por la Educación’, que analizó los estatutos docentes de las provincias y utilizó datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para reconstruir la trayectoria profesional de los docentes.

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries - Lucía Vallejo, economista y analista de datos de la organización, explicó que el estudio buscó conocer cómo es el recorrido de un docente desde su primer ingreso al aula y cuáles son las principales dificultades que aparecen a lo largo de la carrera.

Uno de los principales hallazgos es que la estabilidad laboral llega varios años después del ingreso a la profesión. Entre los docentes de 25 a 29 años, el 52% trabaja como suplente, mientras que entre los 30 y 39 años, el 40% alcanzó la titularidad. En promedio, transcurren alrededor de 15 años desde el primer ingreso al aula hasta acceder a instancias de mayor estabilidad.

La situación también se refleja en el acceso a cargos de conducción, que se produce, en promedio, alrededor de los 50 años. El sistema docente está compuesto, además, mayoritariamente por mujeres: representan cerca del 90% del total.

Para Vallejo, otro de los puntos centrales es que las posibilidades de desarrollo profesional dentro de la docencia son principalmente verticales. Es decir, para avanzar en la carrera, los docentes suelen tener que acceder a cargos jerárquicos y alejarse de la enseñanza directa. En cambio, existen pocas alternativas de crecimiento horizontal que permitan asumir nuevas responsabilidades, desarrollarse profesionalmente y mejorar las condiciones laborales sin abandonar el aula.

La inestabilidad de los primeros años también está vinculada al régimen de suplencias. Como explicó la especialista, las horas asignadas a un suplente pueden desaparecer cuando el docente titular retoma su puesto, lo que obliga a quien ocupa esa función a buscar nuevamente horas disponibles.

El crecimiento salarial también se concentra en las etapas más avanzadas de la trayectoria. Según el análisis, la mejora de los ingresos adquiere mayor peso entre los 45 y 54 años, después de varias décadas de permanencia en el sistema educativo.

El diagnóstico plantea así un desafío para el futuro de la profesión: generar condiciones que permitan construir una carrera docente más atractiva desde el comienzo, con mayor estabilidad y mejores oportunidades de desarrollo profesional durante los primeros años.

La discusión no pasa solamente por el salario. También involucra la posibilidad de diseñar una carrera que reconozca la experiencia, amplíe las oportunidades de crecimiento y permita que los docentes puedan progresar profesionalmente sin que eso implique necesariamente dejar el aula.