HIRPACE volvió a movilizar a Salta y Sáenz destacó su ejemplo de “amor y lucha”

El gobernador Gustavo Sáenz destacó este domingo la realización de una nueva edición de la Maratón de HIRPACE y agradeció a los salteños que participaron de “Corro por Vos”, la tradicional propuesta solidaria de la institución.

“HIRPACE es un ejemplo de amor, de lucha, de no bajar los brazos y de seguir siempre para adelante”, expresó el mandatario en una publicación en X. También señaló que la actividad representa una oportunidad para acompañar la tarea que la institución realiza con niños y jóvenes con parálisis cerebral.

La 36ª edición de la maratón tuvo como punto de largada y llegada el Monumento a Güemes e incluyó circuitos de 1, 3 y 10 kilómetros, con un operativo especial de tránsito en distintos sectores de la ciudad.

Sáenz cerró su mensaje con un agradecimiento “a cada salteño” que volvió a participar de una causa que, sostuvo, “nos une y nos llena el corazón”.