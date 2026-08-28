Un banco de semillas conserva especies nativas de Salta por más de 100 años

Cada 29 de agosto se conmemora en Argentina el Día del Árbol, una fecha que pone el foco en la importancia de proteger las especies y los ambientes que integran. En ese marco, la ingeniera en Recursos Naturales Eugenia Giaminola, explicó el trabajo que se realiza desde el Banco de Semillas de Especies Nativas de Salta.

“Concentramos nuestros esfuerzos en conservar las semillas principalmente de los árboles, pero también de otras especies nativas que se pueden incorporar en los sistemas urbanos y periurbanos”, señaló la especialista en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries-.

Entre las más conocidas mencionó al lapacho amarillo, lapacho rosado, jacarandá, pacará y ceibo, aunque remarcó que la diversidad salteña es mucho más amplia por la presencia de ambientes como la Puna, el Chaco, las Yungas y el Monte.

Giaminola explicó que la conservación de semillas permite resguardar una gran cantidad de ejemplares en espacios reducidos y con costos relativamente bajos. “Una semillita es un individuo en potencia”, resumió.

El trabajo permite que ese material permanezca disponible para las próximas generaciones. “Logramos que la viabilidad dure más de 100 años”, destacó. Incluso conservan semillas provenientes de árboles que actualmente ya no existen por el avance de urbanizaciones.

La especialista remarcó que los árboles no cumplen solamente una función estética, sino que brindan refugio a la fauna, además de los distintos beneficios ambientales. “Tenemos que aprender a convivir, a revalorizar nuestras especies y a cuidarlas, porque nuestra supervivencia humana también depende de las otras especies. No podemos subsistir solos”, afirmó.

En el marco de la conmemoración, Giaminola anunció este sábado se realizará una actividad de reconocimiento de especies arbóreas en el cerro San Bernardo. El recorrido comenzará a las 10 desde la cima y continuará a pie durante el descenso. Aunque el cupo previsto para el ascenso en teleférico ya se completó, la especialista indicó que quienes quieran sumarse podrán encontrarse directamente en la cima.