Vacunación antirrábica: arranca el operativo gratuito para tres barrios de zona este

El área de Bienestar Animal de la Municipalidad inicia mañana un nuevo operativo de la campaña gratuita de vacunación antirrábica en la zona este de la capital. La atención se brindará por estricto orden de llegada entre las 9:30 y las 12:30 hasta el viernes 4 de septiembre. Para preservar la seguridad del personal y los vecinos, se exige concurrir con las mascotas provistas de correa y bozal.

El cronograma comenzará este lunes 31 de agosto en Villa Floresta, puntualmente en la canchita de emergencia ubicada en avenida Delgadillo esquina Domingo Isasmendi. En el mismo barrio, las tareas continuarán el martes 1 de septiembre en el comedor de Corbalán 920 y el miércoles 2 en la plaza de avenida Hermenegildo Diez y Alejandro Fábregas.

Hacia el cierre de la semana, el puesto móvil se trasladará al barrio Constitución el jueves 3, atendiendo en el pasaje 2 (casa 17), entre La Tacunga y Martínez Estrada. Finalmente, las aplicaciones concluirán el viernes 4 en Villa Mitre, sobre la intersección de avenida de las Américas y Brasil.