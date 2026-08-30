El alcaucil, cada vez más difícil de encontrar en mercados y restaurantes de Salta

El alcaucil aparece cada vez menos en las cocinas familiares y en las cartas de los restaurantes, una tendencia que también estaría acompañada por una fuerte reducción de su producción. Así lo advirtió el cocinero Martín Aisama durante su columna en Qué Domingo por Aries.

Aisama señaló que cerca del 70% de la producción nacional se concentra en el cordón frutihortícola de La Plata y aseguró que actualmente se planta aproximadamente la mitad de alcauciles que años atrás. Según explicó, la baja demanda fue reduciendo progresivamente la superficie destinada al cultivo.

Para el cocinero, una de las razones está en la pérdida de transmisión de recetas entre generaciones. “Los alcauciles son cosas que hacemos los padres, los abuelos”, planteó, y destacó la importancia de recuperar preparaciones tradicionales para que el producto no desaparezca de la alimentación cotidiana.

Aisama también llamó la atención sobre su escasa presencia en la gastronomía de Salta y la región. Sostuvo que encontrar alcauciles, puerros u otros productos estacionales en una carta muestra una apuesta por la variedad y la identidad culinaria, frente a propuestas concentradas casi exclusivamente en papa, cebolla, tomate o lechuga.