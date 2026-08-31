Minería: un proyecto puede pasar de 2.500 trabajadores a 400 cuando empieza a producir

El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Juan Martín Gilly, explicó que la menor contratación de trabajadores que se percibe actualmente responde, en buena medida, al cambio de etapa de los principales proyectos mineros que se desarrollaron en la provincia.

Señaló en Pelo y Barba por Aries que durante el período de construcción un proyecto de litio puede demandar alrededor de 2.500 trabajadores, mientras que una vez iniciada la producción esa cifra cae a entre 300 y 400 personas.

“Baja a un 20% el nivel de actividad”, graficó.

El empresario sostuvo que esto no implica necesariamente una retracción de la minería, sino una consecuencia del ciclo de los proyectos.

Aseguró que las operaciones que ya producen generan exportaciones y divisas, y anticipó que otros proyectos podrían comenzar su construcción en los próximos meses, lo que abriría una nueva etapa de mayor actividad y demanda laboral.