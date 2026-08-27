Educación financiera: buscan articular acciones entre el Estado, empresas y organizaciones

Referentes del sector empresarial, público, académico y de organizaciones de la sociedad civil analizaron este jueves la situación de la educación financiera en Salta y plantearon la necesidad de avanzar hacia una estrategia conjunta. El encuentro fue impulsado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) Salta, con la colaboración de la Universidad Católica de Salta.

“La educación financiera está muy en boga y nosotros queríamos hacerlo como un llamado al sector empresarial para reflexionar y entender cuál es la realidad de la provincia en relación al conocimiento de educación financiera”, señaló el presidente de ACDE Salta y director ejecutivo de la Unión Industrial de Salta, Pedro Pittaluga, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Durante el encuentro se presentaron los resultados de un relevamiento elaborado durante los últimos meses junto al Grupo de Fundaciones y Empresas y la Red de Innovación Local. Para elaborar el diagnóstico se realizaron más de 30 entrevistas a representantes de empresas, cámaras, organismos públicos y organizaciones civiles.

“Hay muchas acciones puntuales desde el lado de Gobierno, desde el lado de Educación, desde el lado de las empresas, desde el lado de los bancos, pero no hay nada unificado”, sostuvo Pittaluga.

A partir de ese trabajo surgieron distintas propuestas. Una de ellas apunta al desarrollo de programas de educación financiera dentro de las propias empresas, pero con continuidad y mecanismos de seguimiento. También se planteó avanzar con campañas de concientización que permitan difundir buenas prácticas y advertir sobre los riesgos asociados a la desinformación.

“Todo esto tiene que ver con pensar a la persona en su futuro, en su autonomía, en su libertad, en su no vivir ahogado por deudas”, afirmó.

Tras la presentación del diagnóstico, el objetivo será avanzar en una hoja de ruta que permita ordenar las iniciativas existentes y definir prioridades. La intención es conformar una mesa integrada por representantes del Estado, empresas y organizaciones de la sociedad civil.