Alerta en Salta: el riesgo de incendios forestales es alto por las condiciones meteorológicas

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que este lunes 31 de agosto el índice meteorológico de peligro de incendios forestales se encuentra en nivel alto en la provincia.

Según el reporte oficial, las condiciones meteorológicas actuales representan un escenario favorable para la generación y rápida propagación de incendios forestales, por lo que se reforzaron las recomendaciones preventivas.

Las autoridades solicitaron no encender fogatas ni realizar quemas de residuos o pastizales, evitar arrojar colillas o fósforos encendidos y suspender actividades que puedan producir chispas o calor cerca de vegetación seca. También recomendaron mantener terrenos y patios libres de malezas, ramas y otros elementos combustibles.

Ante la presencia de una columna de humo o fuego, Defensa Civil pidió alejarse del lugar y dar aviso inmediato al 911.