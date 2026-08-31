“La deuda se usa para comer”: alertan por el crecimiento de préstamos en barrios populares

Nacho Palarik advirtió por Aries que las familias recurren cada vez más al crédito y a préstamos informales para cubrir gastos cotidianos.
Salta31/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El 60% de las personas relevadas en barrios populares está endeudado y, entre quienes tomaron deuda, el 40% utilizó ese dinero para comprar alimentos. Los datos corresponden a un relevamiento realizado durante agosto por el Instituto Periferias.

Nacho Palarik, referente del Instituto Periferias en Salta y del Movimiento Barrios de Pie, explicó en N&N por Aries que el crédito dejó de estar asociado principalmente a la compra de bienes durables y comenzó a utilizarse para afrontar necesidades del día a día.

La utilización de deuda para comprar comida constituye un indicador de las dificultades que existen para cerrar las cuentas y llegar a fin de mes”, sostuvo.

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El estudio detectó además una combinación de préstamos de familiares y amigos, herramientas virtuales y créditos de particulares.

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Sobre esta última modalidad, Palarik advirtió que puede involucrar situaciones de usura e incluso, en determinados circuitos informales, vínculos con redes delictivas. El problema, señaló, es que las familias recurren a dinero inmediato para cubrir ingresos que ya resultan insuficientes y luego deben afrontar la devolución en condiciones más difíciles.

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