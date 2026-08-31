Rutas en Salta: hay caminos intransitables, sectores con hielo y fuertes vientos en la Puna

Las rutas nacionales y provinciales de Salta presentan este lunes distintos sectores complicados, aunque la mayoría permanece transitable con precaución. Los informes de Defensa Civil advierten por caminos intransitables, presencia de agua, pozos, obras y condiciones meteorológicas adversas.

Entre los puntos más delicados, en Rivadavia hay caminos vecinales intransitables por lodo y agua, mientras que sectores de la Ruta Provincial 53, entre Churcal, Molinos, La Vaqueta, Hickmann y Padre Lozano, se encuentran intransitables en zonas bajas. En la RP129, hacia Salar del Hombre Muerto, se informó presencia de ripio y lodo y se recomienda circular con vehículos 4x4.

En el Valle de Lerma, la RP33 presenta neblina, escarcha y vientos de 60 km/h en Los Cardones, con visibilidad reducida. En Los Andes, la RN51 tiene un socavón antes de San Antonio de los Cobres, por lo que se exige extrema precaución. Además, la zona registra temperaturas de hasta -4°C y viento de 27 km/h.

También hay inconvenientes sobre rutas nacionales. La RN34 entre Pichanal y Embarcación presenta baches grandes, banquinas irregulares y animales sueltos; en la RN50, a la altura de Río Pescado, se circula por media calzada con tránsito guiado. Sobre la RN68, entre la Garganta del Diablo y Cafayate, continúan los sectores con deslizamientos y maquinaria pesada.

Defensa Civil recomendó reducir la velocidad, respetar la señalización y evitar cruzar vados o arroyos con agua en movimiento. También pidió especial atención por la presencia de animales sueltos y las bajas temperaturas en las zonas de altura.