Ganfeng proyecta iniciar antes de fin de año la construcción de otro proyecto de litio en Salta

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El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Juan Martín Gilly, confirmó que Ganfeng Lithium mantiene nuevos planes de inversión en la provincia y anticipó que la compañía busca iniciar antes de fin de año la construcción del proyecto PPG, que ya tiene presentado su ingreso al RIGI.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, Gilly explicó que los principales accionistas de la empresa visitaron recientemente Salta y mantuvieron una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz para repasar el estado de los proyectos y los planes de expansión. Entre ellos mencionó el avance productivo de Mariana, actualmente en etapa de aceleración de su producción.

Además, adelantó que Mariana tendrá una segunda fase con un esquema híbrido de extracción, que incorporará tecnología de extracción directa de litio para optimizar recursos y ampliar los márgenes de producción.

Gilly sostuvo que la empresa mantiene su intención de seguir invirtiendo en Salta y destacó la importancia de contar con reglas claras para sostener esos proyectos.