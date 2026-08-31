Alerta amarilla por viento y Zonda en Salta: las ráfagas podrían llegar a 100 km/h

El Servicio Meteorológico Nacional emitió este lunes una alerta amarilla por viento para la Cordillera de los Andes y sectores de la Puna de Cafayate, San Carlos, Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos. La advertencia rige desde las 6 hasta las 18 horas.

En esas zonas se esperan vientos intensos del sector oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los sectores de mayor altura.

Además, desde las 12 y hasta las 18 horas rige una alerta amarilla por viento Zonda para los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. Allí se prevén velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

El fenómeno puede provocar reducción de visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas.