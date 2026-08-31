Choque en Santiago del Estero e Ibazeta dejó dos personas heridas

Un siniestro vial ocurrido en la intersección de Santiago del Estero e Ibazeta dejó como saldo dos personas lesionadas y obligó a mantener cortes de tránsito mientras trabaja Policía Científica.

El choque involucró a un Volkswagen Gol Trend y una motocicleta en la que circulaban dos personas. Según la información recogida en el lugar, el conductor de la moto se desempeñaba como chofer de Uber.

Los dos ocupantes del rodado menor fueron trasladados al hospital San Bernardo con politraumatismos. En tanto, el test de alcoholemia realizado a la conductora del automóvil arrojó resultado negativo.

Personal de Policía Científica permanece en el sector realizando las pericias para establecer la mecánica del choque. Los cortes son en las calles: Santiago del Estero y Maipú; Santiago del Estero y Cornejo; Ibazeta y Leguizamon, en donde continúan las tareas.