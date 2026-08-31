Paso de Jama habilitado, pero con ráfagas de más de 100 km/h: piden extrema precaución

Los principales pasos fronterizos de Salta se encuentran habilitados este lunes 31 de agosto, aunque las condiciones meteorológicas obligan a extremar las precauciones en la zona cordillerana. El dato más relevante se registra en Paso de Jama, donde se informaron vientos del oeste de 103 km/h.

Jama funciona de 10 a 19 horas y está habilitado para todo tipo de vehículos. En Paso de Sico, la circulación está permitida de 9 a 19, con cielo soleado, temperaturas de entre -5°C y 8°C y viento de 26 km/h. Socompa continúa exclusivamente ferroviario, sin tránsito vehicular, y registra viento de 83 km/h y temperaturas de hasta -7°C.

En la frontera con Bolivia, Aguas Blancas-Chalanas funciona de 7 a 19, mientras que Salvador Mazza, Los Toldos y el Puente Internacional de Aguas Blancas permanecen habilitados las 24 horas. Defensa Civil recomendó verificar la documentación antes de viajar y llevar ropa adecuada ante las bajas temperaturas y el viento.

Por otra parte, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad, con terminales, pistas y servicios activos. Según el informe oficial, los vuelos nacionales e internacionales programados se desarrollan sin interrupciones.