Secuestraron 236 vehículos y labraron más de 3.000 actas durante octubre en Capital

Del total de unidades sacadas de circulación por falta de documentación o alcoholemia positiva, la gran mayoría estuvo compuesta por motocicletas y automóviles, aunque el operativo también alcanzó a camionetas, furgones, camiones e incluso un ómnibus.

Desde la Secretaría de Tránsito advirtieron que los controles sorpresivos continuarán firme en la vía pública para consolidar el cumplimiento de las normativas de seguridad vial y convivencia ciudadana.

Un pilar fundamental en la detección de faltas durante el último mes fue la participación vecinal a través del asistente virtual MuniBot, herramienta mediante la cual los ciudadanos reportaron irregularidades que derivaron en sanciones a 329 vehículos.

El mapeo de estas transgresiones evidenció que casi el setenta por ciento de las denuncias ciudadanas se concentró en cuatro conductas desaprensivas recurrentes: la obstrucción de garajes, el estacionamiento indebido en dársenas, la invasión de veredas con automóviles y el incumplimiento de la prohibición de estacionar en cuadras específicas.