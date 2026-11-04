Refuerzan la asistencia alimentaria en comunidades originarias de Santa Victoria Este

Con un amplio despliegue territorial que alcanzará comunidades originarias de zonas urbanas, periurbanas y rurales, el Gobierno de Salta brinda módulos focalizados.
Salta04/11/2026Mariana FríasMariana Frías

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La entrega de alimentos a familias de comunidades originarias continúa en el norte de Salta, con operativos que se desarrollan en distintos sectores de Santa Victoria Este. La distribución forma parte del programa Focalizados y está dirigida principalmente a niños pequeños, embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores.

Según informó el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, las entregas se realizan entre el martes 3 y el jueves 5 de noviembre, y tendrán una segunda etapa del martes 10 al jueves 12. Los equipos recorren comunidades ubicadas tanto en zonas urbanas y periurbanas como en áreas rurales del municipio.

Esta etapa del programa contempla la distribución de 60 mil módulos alimentarios, de los cuales 57.130 se financian con fondos nacionales y los 2.870 restantes con recursos provinciales.

De acuerdo con la información oficial, la Nación destinó $3.054.169.800 mediante un subsidio no reintegrable para la compra de alimentos. Por su parte, el Gobierno de Salta tiene a su cargo el financiamiento de los módulos restantes, además del armado, la logística y la entrega en las comunidades.

Los destinatarios prioritarios son niños de entre seis meses y siete años, embarazadas a partir del tercer mes de gestación, personas con discapacidad y adultos mayores pertenecientes a familias originarias.

Cada módulo contiene 26 unidades correspondientes a 13 productos alimenticios, entre ellos leche en polvo, aceite de girasol, azúcar, arroz, fideos, harinas de trigo e integral, tomate en lata, sémola, yerba, maíz pelado partido, frangollo y lentejas.

Para llegar a las distintas comunidades, los agentes de la Secretaría de Políticas Sociales utilizan camiones y camionetas del Ministerio de Desarrollo Social y del Parque Automotor provincial.

Los operativos se coordinan con las áreas municipales de Acción Social y con agentes de Atención Primaria de la Salud (APS), quienes también realizan controles de las libretas nutricionales durante las jornadas de distribución.

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