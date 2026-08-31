“Nos despiden y no nos pagan”: ex empleados de Black protestarán en el centro

Un ex trabajador aseguró por Aries que habría más de 100 personas afectadas. La convocatoria será este lunes a las 16 en Florida 437.
Salta31/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Un grupo de ex empleados de Black convocó para este lunes a las 16 horas, en Florida 437, a una manifestación para reclamar por despidos, salarios e indemnizaciones que, según denunciaron, continúan pendientes.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, Uriel, ex trabajador de la empresa durante más de cinco años, aseguró que fue despedido el 8 de agosto y que todavía no obtuvo una solución. “La empresa está despidiendo a gente y no está pagando. Yo soy una de las víctimas”, afirmó.

Según relató, realizó presentaciones ante el Ministerio de Trabajo y ya participó de una primera audiencia, pero el conflicto continúa.

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El ex empleado sostuvo además que la situación alcanzaría a más de 100 trabajadores, algunos con varios años de antigüedad, y cuestionó las modalidades de contratación y desvinculación que, según su testimonio, utilizaba la firma. “Hay chicos que llevan aproximadamente un año peleando por sus derechos”, aseguró Uriel, quien señaló que la protesta de esta tarde busca visibilizar los reclamos y exigir respuestas de la empresa.

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