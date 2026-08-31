Salta pierde competitividad: advierten que las tasas mineras duplican las de otras provincias

El presidente de la Cámara de Minería de Salta, Juan Martín Gilly, advirtió que las tasas que afronta actualmente el sector en la provincia quedaron por encima de las que se cobran en otros distritos mineros y aseguró que, en algunos casos, llegan a ser el doble.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, Gilly explicó que Salta tenía tasas relativamente bajas hasta hace dos o tres años, cuando el Estado decidió modificarlas para desalentar la especulación inmobiliaria sobre propiedades mineras. Sin embargo, sostuvo que las posteriores actualizaciones de las unidades tributarias terminaron colocando a las tasas de exploración y mineras en niveles comparativamente más altos que los de otras provincias.

El titular de la Cámara señaló que el sector ya trabaja con el Ministerio de Producción para revisar la situación y advirtió sobre su impacto en nuevas inversiones.

“Si las tasas están muy altas, es muy difícil que los inversores decidan invertir acá en Salta”, afirmó.

Según explicó, el costo adquiere especial importancia durante la etapa exploratoria, cuando las inversiones presentan mayor riesgo y las empresas pueden optar por desarrollar sus proyectos en otros destinos.