Estatales nacionales: oficializaron cuatro aumentos y un pago extra de $80.000

Los incrementos comenzarán con un 1,9% en septiembre y continuarán hasta diciembre. Ese mes habrá además una suma fija por única vez.
Argentina31/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional homologó el nuevo acuerdo salarial para trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional, mediante el Decreto 832/2026, publicado este lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial.

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La paritaria establece incrementos del 1,9% desde septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, calculados en cada caso sobre las remuneraciones vigentes del mes anterior.

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El acuerdo contempla además una suma fija remunerativa y no bonificable de $80.000, excepcional y por única vez, que se liquidará con los haberes correspondientes a diciembre de 2026 para el personal permanente y no permanente comprendido en el convenio.

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