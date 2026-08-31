Estatales nacionales: oficializaron cuatro aumentos y un pago extra de $80.000

El Gobierno nacional homologó el nuevo acuerdo salarial para trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional, mediante el Decreto 832/2026, publicado este lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial.

La paritaria establece incrementos del 1,9% desde septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, calculados en cada caso sobre las remuneraciones vigentes del mes anterior.

El acuerdo contempla además una suma fija remunerativa y no bonificable de $80.000, excepcional y por única vez, que se liquidará con los haberes correspondientes a diciembre de 2026 para el personal permanente y no permanente comprendido en el convenio.