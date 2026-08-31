Estatales nacionales: oficializaron cuatro aumentos y un pago extra de $80.000

Picudo rojo: SENASA amplió la emergencia, pero Salta quedó fuera
Ivana ChañiArgentina31/08/2026
La medida alcanza a Buenos Aires y Entre Ríos tras nuevas detecciones de la plaga. Salta no está incluida en el área bajo emergencia.
El Gobierno nacional homologó el nuevo acuerdo salarial para trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo General de la Administración Pública Nacional, mediante el Decreto 832/2026, publicado este lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial.
La paritaria establece incrementos del 1,9% desde septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, calculados en cada caso sobre las remuneraciones vigentes del mes anterior.
El acuerdo contempla además una suma fija remunerativa y no bonificable de $80.000, excepcional y por única vez, que se liquidará con los haberes correspondientes a diciembre de 2026 para el personal permanente y no permanente comprendido en el convenio.