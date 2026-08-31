Picudo rojo: SENASA amplió la emergencia, pero Salta quedó fuera

La medida alcanza a Buenos Aires y Entre Ríos tras nuevas detecciones de la plaga. Salta no está incluida en el área bajo emergencia.
Argentina31/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria amplió y prorrogó la Emergencia Fitosanitaria por el picudo rojo de las palmeras hasta el 30 de junio de 2028, mediante la Disposición 2/2026, publicada este lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial de la Nación.

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La decisión se adoptó luego de que la plaga fuera detectada en territorio continental de la provincia de Entre Ríos, además de los antecedentes registrados en la Isla Martín García. SENASA resolvió reforzar las tareas de prevención, vigilancia y control frente al riesgo de dispersión.

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La norma establece que el área bajo Emergencia Fitosanitaria comprende actualmente a las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Salta no fue incluida dentro de la zona alcanzada por la medida publicada este lunes.

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