Alerta por los “squishy”: prohibieron su venta por riesgo para la salud

El Gobierno nacional dispuso restricciones sobre la importación, fabricación y comercialización de determinados juguetes infantiles conocidos como “squishy” o “squeeze toy”, mediante la Disposición 690/2026, publicada este lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial.

La medida alcanza a figuras blandas de polímero con formas tipo dumpling o similares, luego de que Defensa del Consumidor recibiera antecedentes sobre productos que podrían contener benceno, ftalatos u otras sustancias tóxicas por encima de los niveles permitidos.

La disposición ordena retirar y desechar de manera segura los productos alcanzados, aunque establece una excepción para fabricantes, importadores o vendedores que puedan demostrar mediante declaraciones juradas y certificaciones que los juguetes cumplen las normas técnicas de seguridad y son inocuos.