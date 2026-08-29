Uno de cada cuatro deudores tiene atrasos: la mora familiar volvió a crecer

La morosidad bancaria de las familias volvió a crecer en julio y alcanzó el 12,94%, frente al 12,77% de junio. El deterioro se observó en 23 de las 30 principales entidades financieras y confirmó una tendencia alcista que se sostiene desde hace más de un año.

De acuerdo con iProfesional, sobre datos de la consultora 1816, la mora total del sector privado no financiero pasó de 7,63% a 7,73%, mientras que entre las empresas subió de 3,50% a 3,61%. El informe aclaró que el incremento responde principalmente a una caída del crédito disponible, ya que el saldo moroso prácticamente no varió en términos reales.

El problema es más marcado fuera del sistema bancario tradicional. En entidades no financieras, como fintech y tarjetas, la morosidad llegó al 33,7%, casi tres veces el nivel registrado en los bancos. Tarjeta Naranja y Mercado Pago concentran más de la mitad del financiamiento a familias dentro de ese segmento.

En total, 5,9 millones de argentinos registran alguna deuda en mora sobre un universo de 20,8 millones de personas con crédito. La mitad de los deudores irregulares debe menos de $626.000, un dato que la consultora vinculó con el deterioro de los ingresos y las dificultades de los hogares para afrontar incluso compromisos relativamente bajos.