La Pampa eliminó un impuesto para quienes refinancien deudas bancarias

El Gobierno de La Pampa dispuso la exención del Impuesto de Sellos para los contratos y operaciones vinculados al Programa de Refinanciación Especial del Banco de La Pampa. El beneficio rige desde el inicio del esquema y alcanza a 940 refinanciaciones ya concretadas.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto N° 1449/26 y apunta a reducir el costo para personas y familias con dificultades para afrontar sus deudas. El programa ofrece tasas inferiores a las habituales del mercado y plazos más extensos para ordenar los compromisos financieros.

Para deudas de tarjetas de crédito, el banco contempla planes de 36 y 72 meses, sin monto máximo para refinanciar y sin anticipo inicial. La exención se incorpora así a las condiciones previstas para quienes necesiten reestructurar sus obligaciones.