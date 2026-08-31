Jubilados: Nación mantiene el bono de $70.000 en septiembre

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante septiembre, mediante el Decreto 824/2026, publicado este lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial.

El beneficio alcanza a jubilados y pensionados de ANSES, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras prestaciones contempladas por la normativa.

Quienes perciban un ingreso menor o igual al haber mínimo recibirán los $70.000 completos. Para quienes superen ese monto, el bono será equivalente a la suma necesaria para alcanzar el haber mínimo más el refuerzo máximo establecido por el decreto.