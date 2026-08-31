Combustibles: patearon para octubre parte de la suba de impuestos

El Gobierno volvió a diferir actualizaciones pendientes de los impuestos a los combustibles. La medida comienza a regir este martes.
Argentina31/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional volvió a postergar parte de los incrementos pendientes en los impuestos que gravan a las naftas y el gasoil, mediante el Decreto 829/2026, publicado este lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial.

La normativa establece que los incrementos remanentes correspondientes a actualizaciones de 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026 comenzarán a tener efecto desde el 1 de octubre, tanto para la nafta sin plomo y la nafta virgen como para el gasoil.

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El decreto modifica el cronograma que contemplaba la aplicación de parte de esos aumentos desde septiembre y extiende el diferimiento hasta el 30 de septiembre de 2026. La decisión entrará en vigencia desde este martes 1 de septiembre.

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