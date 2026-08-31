Milei viajará a Chile y se reunirá con Kast en medio de la tensión por el Estrecho de Magallanes

El presidente Javier Milei viajará este jueves 3 de septiembre a Santiago de Chile, donde participará del Foro Madrid y mantendrá una reunión bilateral con su par chileno, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

Según la agenda prevista, Milei participará por la mañana del encuentro que reunirá a referentes de la derecha internacional y, cerca del mediodía, se trasladará a la sede del Gobierno chileno para reunirse con Kast. El encuentro buscará profundizar la coordinación política y económica entre ambos países.

La bilateral tendrá especial atención después del reciente cruce diplomático por el Estrecho de Magallanes. Durante su visita, Milei también compartirá agenda con dirigentes internacionales y podría reunirse con la subsecretaria de Estado estadounidense para Diplomacia Pública, Sarah Brooke Rogers.