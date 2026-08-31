San Lorenzo fue habilitado para emitir la Licencia Nacional de Conducir

La Agencia Nacional de Seguridad Vial homologó al municipio como Centro de Emisión Tipo A. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.
 
Salta31/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) habilitó al Centro de Emisión de Licencias de San Lorenzo para otorgar la Licencia Nacional de Conducir, según una disposición publicada este lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial de la Nación.

La medida quedó establecida mediante la Disposición 269/2026, que certifica y homologa al centro municipal como CEL Tipo A (avanzado). Para concretar la habilitación, la Provincia de Salta, la ANSV y el municipio habían firmado previamente convenios para implementar el sistema nacional.

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La homologación autoriza formalmente a San Lorenzo a emitir licencias nacionales. El expediente también recuerda que la Provincia recibió facultades para otorgar las categorías C, D y E, destinadas al transporte interjurisdiccional de pasajeros y cargas.

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