Sáenz destacó el legado de Las Voces de Orán: “Fueron, son y serán nuestros embajadores culturales”

El gobernador Gustavo Sáenz volvió a recordar a Federico Córdoba y Roberto “Ucucha” Franco tras el homenaje realizado este domingo en Orán y destacó el lugar que Las Voces de Orán ocuparon en la cultura salteña.

“Fueron, son y serán nuestros embajadores culturales”, escribió el mandatario en su cuenta de Instagram, donde señaló que ambos artistas llevaron “nuestra música, nuestras raíces y el orgullo de ser salteños por todo el mundo”.

Sáenz sostuvo además que “hay voces que quedan para siempre” y remarcó que el legado de los músicos permanece cada vez que vuelven a escucharse sus canciones. “Fede y Ucucha trascendieron”, expresó.

El mensaje fue publicado después de la inauguración en Plaza Pizarro de las esculturas que recuerdan a ambos integrantes de Las Voces de Orán, un homenaje que reunió a familiares, autoridades y vecinos de la ciudad.