Desgaste en la red: el volumen de conversación sobre Javier Milei cayó en el último año

La hegemonía comunicacional del Gobierno nacional atraviesa una etapa de desgaste marcada por una fuerte reducción de su impacto en las plataformas digitales. De acuerdo con un informe de conversación virtual difundido por la agencia Noticias Argentinas, la figura del presidente Javier Milei registra una menor capacidad de interacción debido a la falta de sintonía entre el discurso oficialista y las demandas sociales.

El especialista Kevin Grunbaum remarcó que la caída de interacciones, me gusta y compartidos responde a episodios controvertidos que afectaron la narrativa antisistema, sumado a errores técnicos en la estrategia de difusión. La salida de Fernando Cerimedo y la llegada de Santiago Oria expusieron fallas en la gestión de redes, donde el uso indebido de bots derivó en sanciones algorítmicas —como el Shadow Ban— que mermaron la capilaridad de las publicaciones oficialistas.

A pesar de este escenario de contracción digital y de la pérdida de iniciativa para marcar la agenda pública, el análisis concluye que la oposición todavía no logra articular una figura con volumen de conversación suficiente para disputarle la centralidad al Poder Ejecutivo.