Milei cerrará una cumbre sobre libertad económica y reformas estructurales

El presidente Javier Milei c

errará este miércoles 2 de septiembre la cumbre internacional “Vientos de Cambio 2026”, que reunirá en Buenos Aires a referentes políticos, economistas e intelectuales de 15 países.

El encuentro, organizado por la Fundación Libertad y Progreso junto al Archbridge Institute y Reason, tendrá más de 35 oradores. Entre los participantes figuran el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el canciller Pablo Quirno y el Premio Nobel de Economía James Heckman.

La agenda estará centrada en libertad económica, reformas estructurales, inversión, innovación y desarrollo. Milei tendrá a su cargo el cierre, donde expondrá sobre el programa económico y las reformas impulsadas por su Gobierno.