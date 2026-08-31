Caputo participa del G20 y busca reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a Estados Unidos para participar de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, que se desarrolla entre este lunes y martes en Asheville, Carolina del Norte.

Caputo llegó acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza. Durante el encuentro expondrá sobre las medidas aplicadas por el Gobierno de Javier Milei y los resultados del programa de estabilización económica.

En la agenda aparece además un posible encuentro con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aunque todavía no fue confirmado oficialmente. Caputo también podría mantener conversaciones con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, sobre la marcha del programa argentino y la relación con el organismo.