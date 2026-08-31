La UCR de Salta va a internas y renovará toda su conducción el 25 de octubre

La Unión Cívica Radical de Salta realizará elecciones internas el próximo 25 de octubre para renovar gran parte de su estructura partidaria, según la Resolución Nº 01/26 de la Junta Electoral, publicada en el Boletín Oficial de este lunes.

La convocatoria incluye la renovación del Comité Central de la Provincia, delegados al Comité Nacional de la UCR, comités departamentales, comités de circuito y convencionales provinciales. La resolución aclara que la Juventud Radical continúa bajo el núcleo normalizador dispuesto previamente por el partido.

El cronograma comenzará a correr esta semana: el 3 de septiembre cerrará la presentación de fichas de afiliación, el 4 será el turno de los apoderados y la reserva de listas y el 7 se exhibirá el padrón provisorio. Las listas de candidatos deberán presentarse el 6 de octubre, serán oficializadas el 13 y el acto electoral se realizará el 25. La proclamación de autoridades quedó prevista para el 30 de octubre.