Orán inmortalizó a Federico Córdoba y “Ucucha” Franco con esculturas en Plaza Pizarro

Las obras, de tamaño real y más de 300 kilos cada una, representan juntos a dos referentes históricos de Las Voces de Orán.
Municipios31/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Federico Córdoba y Roberto “Ucucha” Franco ya tienen un homenaje permanente en pleno centro de Orán. Dos esculturas de tamaño real fueron inauguradas este domingo en Plaza Pizarro para recordar a los históricos integrantes de Las Voces de Orán.

Las figuras los muestran sentados juntos sobre un banco y dejan un espacio entre ambos, pensado para que vecinos y turistas puedan sentarse y fotografiarse junto a ellos. Fueron realizadas en cemento por José Cruz y Argentino Amado “El Puma” Barrios y cada escultura pesa más de 300 kilos.

El gobernador Gustavo Sáenz participó de la inauguración junto al intendente Baltasar Lara Gros y familiares de los músicos. Durante el homenaje destacó la trayectoria del conjunto y sostuvo que “Las Voces de Orán son las voces de Salta y de la Argentina”, a las que definió como embajadoras culturales.

Federico Córdoba falleció en 2025 y Roberto “Ucucha” Franco en 2020. Ambos fueron figuras centrales de Las Voces de Orán, conjunto que llevó el folklore y la identidad del norte salteño a escenarios de todo el país.

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