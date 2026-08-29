Lemoine apuntó otra vez contra Villarruel: “Le tenía miedo a los delincuentes”

La diputada libertaria cuestionó a la vicepresidenta por sus posiciones sobre seguridad, defensa y presupuesto militar.
Política29/08/2026

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Lilia Lemoine volvió a cargar contra Victoria Villarruel en redes sociales y reavivó la interna dentro de La Libertad Avanza. La diputada sostuvo que la vicepresidenta se había opuesto al protocolo antipiquetes y afirmó: “Le tenía miedo a los delincuentes”.

La legisladora también cuestionó la postura de Villarruel sobre el presupuesto de las Fuerzas Armadas. “Quería dar 2% anual del PBI al Ejército sin tener en cuenta el equilibrio fiscal”, escribió. iProfesional detalló que el cruce surgió a partir de una publicación sobre las posiciones de la vicepresidenta en materia de seguridad y defensa.

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Lemoine también apuntó contra los vínculos políticos de Villarruel con dirigentes como Ricardo Quintela, Gildo Insfrán, Gerardo Zamora y José Mayans. El episodio suma un nuevo capítulo a una disputa pública que ambas dirigentes mantienen desde hace meses.

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