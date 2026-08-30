La Suelta de Libros vuelve en septiembre tras reunir hasta 15.000 ejemplares
La Municipalidad prepara una nueva edición de la Suelta de Libros, una iniciativa que permite acercar gratuitamente material de lectura a los barrios y que en sus últimas convocatorias llegó a reunir entre 10.000 y 15.000 ejemplares.
Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras, contó en Qué Domingo por Aries que la nueva colecta comenzará alrededor del 16 y 17 de septiembre. La idea es reunir libros durante aproximadamente un mes y luego realizar una nueva jornada de distribución, posiblemente en la zona oeste, aunque el lugar todavía no está definido.
La funcionaria recordó que la última experiencia, realizada en barrio Solidaridad, convocó a más de 3.500 vecinos. En estas jornadas se ponen a disposición novelas, material universitario, libros de oficios y otros textos, y cada persona puede llevarse inicialmente hasta tres ejemplares gratuitos.
Roldán destacó además un fenómeno que empezó a repetirse: vecinos que habían retirado libros en ediciones anteriores regresaron después para volver a donarlos una vez leídos, alimentando nuevamente el circuito de intercambio.