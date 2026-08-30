La Suelta de Libros vuelve en septiembre tras reunir hasta 15.000 ejemplares

La colecta comenzará alrededor del 16 y 17 de septiembre. En la última edición participaron más de 3.500 vecinos.
Salta30/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Municipalidad prepara una nueva edición de la Suelta de Libros, una iniciativa que permite acercar gratuitamente material de lectura a los barrios y que en sus últimas convocatorias llegó a reunir entre 10.000 y 15.000 ejemplares.

Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras, contó en Qué Domingo por Aries que la nueva colecta comenzará alrededor del 16 y 17 de septiembre. La idea es reunir libros durante aproximadamente un mes y luego realizar una nueva jornada de distribución, posiblemente en la zona oeste, aunque el lugar todavía no está definido.

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La funcionaria recordó que la última experiencia, realizada en barrio Solidaridad, convocó a más de 3.500 vecinos. En estas jornadas se ponen a disposición novelas, material universitario, libros de oficios y otros textos, y cada persona puede llevarse inicialmente hasta tres ejemplares gratuitos.

Roldán destacó además un fenómeno que empezó a repetirse: vecinos que habían retirado libros en ediciones anteriores regresaron después para volver a donarlos una vez leídos, alimentando nuevamente el circuito de intercambio.

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