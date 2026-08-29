Un camión pasó por Jujuy y Salta con 186 kilos de coca y recién fue detectado en Tucumán

Un camión de encomiendas que había realizado un itinerario por Jujuy y Salta fue interceptado en Tucumán con 186 kilos de hojas de coca distribuidos en 17 bultos. El hallazgo se produjo sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de 7 de Abril.

El dato pone el foco sobre el recorrido previo del vehículo: la carga avanzó por territorio jujeño y salteño y fue detectada recién al ingresar a Tucumán. La información oficial no precisa en qué punto fueron incorporados los bultos ni si el camión había sido sometido a controles anteriores durante el trayecto.

La apertura de los paquetes fue autorizada por el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán. La mercadería fue valuada en $8,37 millones y quedó secuestrada con intervención de la Fiscalía Federal N° 1 y ARCA.