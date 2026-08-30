Alto peligro de incendios forestales por los fuertes vientos de este domingo

El peligro de incendios forestales es alto este domingo 30 de agosto, en una jornada marcada por fuertes vientos en distintos puntos de la provincia. Defensa Civil pidió extremar las precauciones para evitar focos que puedan propagarse rápidamente.

La advertencia coincide con las alertas por viento Zonda en los Valles y viento intenso en la Puna, donde se pronostican ráfagas que pueden alcanzar los 130 km/h.

Ante estas condiciones, se recordó que está prohibido realizar quemas en todo el territorio provincial. También se pidió no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos y evitar actividades que puedan producir chispas en zonas rurales y de monte.

Defensa Civil recomendó además retirar pastizales secos, ramas y otros materiales inflamables de los alrededores de viviendas y campos. Ante la presencia de fuego, se debe dar aviso inmediato al 911.